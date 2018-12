Marie-Christine Marghem pointe la Flandre du doigt: le Nord du pays est-il le mauvais élève en matière d'environnement?

La Flandre est-elle le mauvais élève belge en matière d'environnement, comme l'a indiqué Marie-Christine Marghem, ministre fédérale de l'environnement ? Et si oui, pourquoi ? Nos journalistes Simon François et Michel Herinckx ont démêlé le vrai du faux.

En 2018, la Belgique s’est fixé comme objectif d’émettre maximum 70 millions de tonnes de CO2. La Wallonie peut en émettre 24 millions, Bruxelles 4 millions et la Flandre 42 millions. Une répartition qui s’explique par les différences de populations et de tissu économique entre les régions.

"En Flandre on a une reconversion industrielle qui a eu lieu beaucoup plus tôt et donc on reste dans une économie qui est composée en grande partie d'industrie relativement lourdes, donc consommatrices d'énergies encore relativement polluantes", a expliqué Bruno Wattenbergh, expert en économie.



La Belgique "pas ambitieuse" sur le renouvelable

Une différence économique qui peut expliquer, en partie, une certaine frilosité flamande. Des mesures pour limiter la pollution ou la consommation d’énergie pourrait coûter plus cher au nord du pays. Mais la ministre flamande de l’environnement se défend de freiner les ambitions climatiques du pays.

"Le gouvernement flamand a approuvé cet été un plan climat ambitieux pour la période 2021-2030, comprenant une réduction de 35% des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes curieux de voir le plan fédéral", a-t-elle réagi.

"Sur le renouvelable, la Flandre n'a pas permis à la Belgique d'être ambitieuse au niveau européen", insiste Marie-Christine Marghem.



"Un manque de responsabilité grave"

De leur côté, les associations à l’origine de la marche pour le climat d’hier appellent les représentants politiques à plus de responsabilité. "De la part d'une ministre qui est au gouvernement fédéral avec exactement les mêmes partis qui sont au pouvoir au niveau régional en Flandre, cela me semble être un manque de responsabilité grave", a déclaré Nicolas Van Nuffel, président de la coalition "Climat", sur Bel RTL.

Ce matin, la ministre fédérale de l’environnement assistait à la Conférence des Nations-Unies sur le climat en Pologne. Elle y retourne la semaine prochaine en compagnie de ses homologues régionaux.