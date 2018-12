Marie Christine Marghem se rend quelques heures en Pologne... pour une conférence sur le climat

La ministre fédérale Marie Christine Marghem, a remplacé ce lundi le Premier ministre Charles Michel pour l'ouverture du sommet sur le climat en Pologne à Katowice (COP24). En raison de "soucis d’agenda", Charles Michel n’a pas pu s'y déplacer.

De nombreux chefs d’États ont pris et prendront la parole lors de ce sommet. La ministre fédérale de l’énergie, Marie Christine Marghem, n’a quant à elle pas pris la parole lors de ce sommet. Pour cause, son déplacement était purement protocolaire indique une source gouvernementale à nos confrères du Soir. Partie ce matin, Marie Christine Marghem était déjà de retour en fin d’après-midi. En cause: sa prestation de serment en tant que conseillère communale dans sa ville de Tournai.

Son aller-retour en Pologne le temps de quelques heures s’est fait à l’aide d’un avion militaire de type Embraer ERJ-135. Masse estimée: entre 20 et 26 tonnes. Selon un expert d’un bureau spécialisé (greentripper.org) ce voyage express représente environ "le bilan CO2 de 110.000 kilomètres en voiture moyenne et quatre années de chauffage d’un ménage moyen", explique-t-il au journal Le Soir.

Selon le porte-parole de la ministre, "il n’y a rien à justifier". Rappelons que Marie Christine Marghem se déplaçait en Pologne pour la COP24, conférence de l’ONU sur le climat.