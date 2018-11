Marie-Martine Schyns fait une annonce importante sur BEL RTL: "C'est la troisième phase du renforcement en maternelle"

170 logopèdes viendront aider les instituteurs de maternelle dès la rentrée 2019. Un budget de 10 millions d'euros a été débloqué à cet effet dans le cadre du pacte d'excellence.

Les écoles maternelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles recevront le renfort de 170 logopèdes au mois de septembre, a annoncé la ministre de l'Education, Marie-Martine Schyns, sur les ondes de BEL RTL. Un budget de 10 millions d'euros a été débloqué à cette fin.

"C'est la troisième phase du renforcement en maternelle. Depuis le début, les acteurs du pacte se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait agir tôt dans le parcours de l'enfant. L'année dernière, déjà, on a diminué les paliers de comptage pour avoir plus d'institutrices en maternelle, et plus vite. Cette année, on a donné un statut aux puéricultrices et aux psychomotriciens, puisque ce sont des rôles qui viennent en soutien de manière très importante aux instituteurs. Et la troisième phase, donc, qui démarrera en septembre 2019, car il restait 10 millions sur l'enveloppe des 50: l'engagement de 170 logopèdes, qui vont dépendre des centres PMS et qui vont se rendre dans les écoles", a-t-elle déclaré jeudi matin.

"C'est pour toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, essentiellement pour travailler en fin de maternelle à la détection des difficultés de l'enfant, pour accompagner les enseignants le plus tôt possible. Ce sera ciblé sur les problèmes d'apprentissage du français, et les problèmes cognitifs", a précisé la ministre.