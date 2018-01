Périodes de cours allongées, cours de latin en secondaire, cours numériques en primaire: Marie-Martine Schyns aborde les grandes questions de l'enseignement de demain

Marie-Martine Schyns, ministre de l'Education, était l'invitée politique ce matin de la rédaction. Elle revenait sur la concertation qui aura lieu samedi prochain concernant le pacte pour un enseignement d'excellence.

Dans cinq jours, samedi, Marie-Martine Schyns lance une consultation de grande ampleur concernant l'Enseignement de demain. Cinquante parents et professeurs vont se prononcer sur le pacte d'excellence à la grande réforme de l'enseignement. La ministre de l'Education détaillait sur Bel RTL ce matin, ce plan participatif.



Samedi: grande journée de débat entre les acteurs du terrain

"L'objectif d'une journée comme celle de samedi, c'est d'avoir l'avis des acteurs de terrain: les enseignants, les directions mais aussi les parents par rapport à des propositions qui sont sur la table, sur le futur tronc commun. C'est un processus participatif qui est une étape, puisqu'on a déjà eu des rencontres avec le grand public et pas mal d'autres choses. Et ce processus va se poursuivre. Il y a des tables de dialogue qui sont prévues par la suite. Mais, ici, cette journée de consensus, on la réalise avec un opérateur qui connaît bien la participation. (...) On veut avoir un avis sur les propositions et leur praticabilité".

Pour rappel, le tronc commun, c'est l'ensemble des cours que tous les élèves de Wallonie et de Bruxelles vont suivre de la 3ème maternelle jusque la 1ère secondaire.

"C'est effectivement un parcours commun. Cela ne veut pas dire que tout le monde fait la même chose en même temps, évidemment. Mais cela veut dire qu'on veut un niveau de compétence élevé jusqu'à 15 ans", détaille la ministre.

Une idée que la Ministre défend fermement: "Dans tous les pays qui appliquent un tronc commun, la mise en oeuvre de celui-ci montre que c'est bénéfique pour tous les élèves, qu'ils aient des difficultés ou qu'ils n'en aient pas", justifie madame Schyns.



Les primaires au coeur du débat numérique

Au niveau des primaires, plusieurs questions se posent, dont celle de la présence éventuelle de cours à vocation numérique."Au sujet des primaires, la vraie question, c'est à partir de quel moment, on ouvre le tronc commun au polytechnique et au numérique. Est-ce que c'est tôt dans le parcours? Où est-ce qu'on décide d'abord d'asseoir les compétences de base: lire, écrire, calculer. C'est une vraie question ouverte, qui sera mise en débat samedi".



Le temps des secondaires va-t-il être repenser?

L'un des scénarios mis sur la table pour le secondaire, c'est celui notamment de la durée des périodes. Faut-il passer de périodes de 50 minutes à 45 minutes? "On pense à des périodes de 90 minutes, des blocs de cours pour éviter d'avoir des intercours qui sont des pertes de temps pour les enseignants", détaille également la ministre.



Le fameux débat des cours de latin remis sur la table

Pour Marie-Martine Schyns, le latin pour tous, c'est ce qui est prévu. "Le latin fait partie du domaine d'apprentissage langue ancienne, on ne peut pas nier qu'il y a des liens, mais il y aura toujours des enseignants pour dispenser des cours de latin, comme c'est le cas des cours d'histoire et de géographie (..) Et de surenchérir: "Le latin ne sera plus une activité complémentaire mais sera dans le parcours du tronc commun pour l'ensemble des élèves".