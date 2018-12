Marie-Martine Schyns veut limiter le coût des voyages scolaires

(Belga) La ministre de l'Enseignement Marie-Martine Schyns souhaite plafonner le coût des voyages scolaires, déclare-t-elle dans les colonnes de la Dernière Heure, samedi.

"On travaille à établir des plafonds en valeur absolue pour les excursions et les voyages scolaires. L'idée serait que ce plafond soit le même pour toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d'éviter que les élèves de familles moins favorisées soient pénalisés. On pourrait aussi envisager que le coût soit calculé sur plusieurs années pour que les parents puissent cotiser, par exemple pour le voyage de rhéto de leurs enfants", explique Éric Étienne, porte-parole de la ministre, dans la DH. (Belga)