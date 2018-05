Martin Delguste (UCL) représentera la Belgique au concours "Ma thèse en 180 secondes"

(Belga) Martin Delguste de l'Université catholique de Louvain (UCL) a remporté, jeudi soir, la finale belge du concours "Ma thèse en 180 secondes", qui s'est déroulée devant plus de 500 personnes à l'auditoire Henri Lafontaine sur le campus du Solbosch de l'Université libre de Bruxelles (ULB). Il défendra les couleurs de la Belgique lors de la finale internationale, qui aura lieu à Lausanne le 27 septembre prochain.

Au total, 19 doctorants, issus des six universités francophones du pays, ont relevé le défi de résumer et vulgariser leur sujet de thèse sur scène en seulement 3 minutes. Les participants n'avaient droit qu'à une seule diapositive. Le lauréat, Martin Delguste (UCL), a été sélectionné par un jury composé de professionnels de la communication, de représentants de la société civile et de professeurs issus des universités. Il avait intitulé sa présentation "Dompter les virus pour mieux les combattre : Un jeu d'enfant ?". Il a fait un parallèle entre sa thèse et le jeu du Cluedo, tout en restant pointu scientifiquement. En fin de soirée, les spectateurs ont chacun déposé un jeton dans l'éprouvette du candidat qu'ils avaient le plus apprécié. Le prix du public est ainsi allé à Lavie Arsène Mango-Itulamya de Université de Liège (ULg). Sa présentation s'intitulait "Ma terre première pour demain". Il s'est servi de l'histoire des trois petits cochons pour présenter son sujet de thèse. Celui-ci porte sur des moyens de construction innovants pour façonner de la terre crue. Des caricatures du dessinateur Pierre Kroll ont été projetées à la fin de chacune des présentations. L'ASBL "Refugees Are Not Alone" (RANA) a assuré des intermèdes musicaux. L'association a pour but d'aider les réfugiés et les demandeurs d'asile à s'intégrer dans la vie sociale et professionnelle en Belgique, notamment via la promotion d'activités artistiques ou culturelles favorables aux rencontres avec les autres composantes de la société.