Matthias De Roover est Mister Gay Belgium 2019

(Belga) Matthias De Roover, jeune homme de 25 ans originaire de Lokeren, a été élu samedi soir à Anvers Mister Gay Belgium 2019. En tant qu'ambassadeur de la communauté LGBT au cours des 12 prochains mois, il compte délivrer un message positif au sein du monde sportif.

Le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever, qui faisait partie du jury, a rendu public le nom du gagnant samedi soir dans la métropole flamande. Matthias De Roover représentera la Belgique lors des concours Mister Gay Europa 2019 et Mister Gay World 2019. Il s'agit de la 7e édition de l'évènement qui nomme chaque année un ambassadeur de la communauté LGBT. Matthias De Roover souhaite concentrer son action sur la reconnaissance des LGBT dans le monde sportif. "Mon coming out au sein de mon équipe de football s'est bien passé, mais il y a de nombreux jeunes gens mal à l'aise qui n'osent pas s'affirmer dans leur sport par crainte des réactions. En tant qu'ambassadeur je veux porter un message positif à cet égard". M. De Roover a été sélectionné parmi onze autres finalistes et remplace Bart Hesters, gagnant de l'élection l'an passé. (Belga)