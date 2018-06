(Belga) Les élections législatives en Mauritanie auront lieu le 1er septembre prochain, a annoncé jeudi un communiqué gouvernemental.

Les Mauritaniens seront appelés à choisir leurs députés, mais aussi les conseillers régionaux et municipaux. L'opposition radicale mauritanienne du Forum national pour la démocratie et l'unité (FNDU), qui a boycotté les élections législatives et municipales en 2013, avait annoncé en avril sa participation aux prochains scrutins. (Belga)