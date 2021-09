Maxime Prévot: "Les partis se regardent trop le nombril, se querellent par des tweets comme des gamins"

Le président du cdH, Maxime Prévot, a annoncé dimanche 12 septembre le prochain changement de nom et de manière de fonctionner de son parti. Désormais, il faudra parler davantage de mouvement que de parti. Au lendemain de cette annonce, le journaliste politique Fabrice Grosfilley a voulu en savoir un peu plus. Il a interrogé Maxime Prévot dans la Matinale de Bel RTL.

Fabrice Grosfilley: Est-ce devenu ringard d'être dans un parti politique ?

Maxime Prévot: Certainement pas. Qu'on le veuille ou pas, on en a besoin comme de pain, on a besoin de gens qui s'engagent pour d'autres. Par contre, ce qui est devenu ringard, ce sont les actuels partis en Belgique. Je pense qu'ils se regardent beaucoup trop le nombril, se querellent par des tweets comme des gamins plutôt que de se préoccuper des urgences du moment.

Fabrice Grosfilley: Est-ce pour cela que vous ne voulez plus être un parti politique mais devenir un "mouvement" ?

Maxime Prévot: Ce n'est pas seulement un changement de nom, c'est aussi une volonté de concevoir autrement la politique. Bien sûr que la volonté reste de se présenter aux élections et peser dans les parlements et gouvernements. Mais je pense qu'on doit devenir un mouvement qui prend parti pour un travail sérieux, qui remet de la raison dans un océan d'émotions, qui soit actif sur le terrain et permette aux gens d'être en phase avec les thématiques du moment.

Fabrice Grosfilley: Concrètement, ce sera quoi la différence entre le cdH d'aujourd'hui et le mouvement centriste de demain que vous allez créer ? Vous en serez toujours le président ?

Maxime Prévot: Oui. Mais en tout cas, je crois que des élections internes devront avoir lieu après que j'aurai lancé le mouvement, pour confirmer ma légitimité ou confier le rôle à quelqu'un d'autre. La volonté est d'avoir quelque chose de contemporain et positif. On a des partis politiques héritiers d'un passé, qui défendent un héritage plus qu'ils ne défendent un avenir.

Les partis politiques sont dans une obsolescence programmée. Tous les 20 ans, il faut refaire une mise à jour du logiciel. C'est ce que je fais AVEC les citoyens. Pour ne pas devenir quelque chose de penser dans un bureau.

Fabrice Grosfilley: Cela veut dire que les citoyens pourront vraiment peser sur le programme que vous êtes en train d'écrire ?

Maxime Prévot: Exactement et c'est pour ça que la régénération de la société qu'on va proposer sera une régénération humaine, climatique mais aussi de la gouvernance interne. Il faut éviter que les décisions politiques soient confisquées par un nombre restreint de leaders. Il faut que des personnes intéressées qui cheminent avec nous puissent peser dans nos décisions. Il faut la parité dans les organes.

Fabrice Grosfilley: Vous resterez d'inspiration démocrate-chrétienne ou ça aussi, c'est ringard ?

Maxime Prévot: Je me sens enclin à être libre de tout dogme politique ou religieux.