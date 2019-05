Maxime Prévot a la gueule de bois ce matin: "C'est une nuit douloureuse pour la démocratie"

Ce matin, Maxime Prévot a commenté les résultats des élections au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

Maxime Prévot, le président du cdH, était l'invité de la matinale spéciale élections ce matin sur Bel RTL. Il est revenu sur les résultats de son parti, qui perd des plumes lors de ce scrutin.

"La nuit a été douloureuse certes pour ma formation politique mais plus largement pour la démocratie". Ce sont surtout les scores élevés réalisés par l'extrême-droite et la NVA en Flandre qui inquiètent Maxime Prévot ce matin.

Face aux scores réalisés par son parti, le Namurois relativise car les résultats sont pour lui meilleurs que ce que les sondages prévoyaient. "Nous maintenons 6 parlementaires. Les sondages nous annonçaient en Wallonie autour de 9%, nous en réalisons finalement 11, donc c'est mieux que ce que les sondages avaient annoncés. J'avais toujours dit que mon ambition était de les faire mentir. Par contre, il faut être lucide, c'est moins que les résultats de 2014, et donc ça nous amène à perdre une série de parlementaires, et on le regrette".

Au niveau fédéral, Maximas Prévot estime ne pas avoir la main pour négocier et utilise une métaphore footballistique pour expliquer sa position.

"Avec 5 élus au niveau de la Chambre, on n'est pas dans le 11 de base, mais on est plutôt sur le banc de réserve. Mais on est bien entendu disposés à rentrer dans le jeu si ça permet de marquer des buts en faveur de la démocratie et d'une société plus juste et plus humaine."

"Vu notre score, nous ne sommes demandeurs de rien", conclut le président du cdH.