Meeting d'Oordegem - Un minimum européen aussi pour Robin Vanderbemden sur 200m

Robin Vanderbemden a réussi le temps limite pour l'Euro de Berlin sur 200m, samedi lors de la réunion d'athlétisme d'Oordegem. En remportant sa course en 20.51, il réussi le temps limite demandé (20.62) et devient déjà le 23e athlète belge qualifié pour le rendez-vous européen du 7 au 12 août prochain en Allemagne.

Plus tôt dans la journée, Hanne Claes (56.25) et Margo Van Puyvelde (56.34) avaient rejoint la longue liste en passant toutes deux sous les 56.68 secondes sur 400 m haies. Par ailleurs, Jonathan Borlée, sur 200m, a du se contenter d'un chrono de 21.08, lui qui dispose d'un record personnel à 20.31. Jonathan Sacoor, seul Belge qualifié pour Berlin sur 400m, a couru ce 200m en 21.35 améliorant sa meilleur marque de 21.63. Dylan Borlée a couru lui le 400m à Oordegem, qu'il a remporté en 46.06 alors que le minimum pour Berlin est fixé à 45.89. Sur 400m, Camille Laus l'a emporté en 52.57 (minimum pour Berlin: 52.22) et Pieter-Jan Hannes a fait de même sur 1.500m, vainqueur en 3:43.91, mais loin du minimum européen établi à 3:38.10.