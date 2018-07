Meeting de Liège - Eline Berings et Arnaud Art sont prêts pour les championnats d'Europe de Berlin

(Belga) Eline Berings a confirmé mercredi à Liège sa forme européen sur 100 mètres haies où elle s'est imposée en frôlant le record de Belgique de 1/100e de seconde. A la perche masculine, Arnaud Art a porté son record national à 5m72, à trois semaines de son concours européen.

Le Meeting international de la Province de Liège, qui s'est déroulé mercredi au stade de Naimette-Xhovémont, a eu son lot de joies et de déceptions dans les rangs belges où on a noté le forfait de Nafissatou Thiam en hauteur. La championne olympique et du monde souffre d'une allergie à une piqûre de taon à la cheville de la jambe d'impulsion (gauche). Du côté des joies, on mentionnera la prestation d'Eline Berings sur 100 mètres haies où elle s'est imposée en 12.72, frôlant le record national de 1/100e de seconde. Arnaud Art s'est, pour sa part, classé 2e du concours de saut à la perche en battant son propre record national de 1 centimètre avec un saut à 5m72. Robin Vanderbemden, qui participera aux championnats d'Europe de Berlin sur 200 mètres, s'est imposé dans le 300 mètres (32.44) où il a montré une condition croissante en vue de l'Euro de Berlin (8-12/08). Les prestations d'Anne Zagré sur 100 mètres haies et de Jonathan Borlée sur 300 mètres sont à ranger dans les déceptions: Zagré est passée à côté de son sujet à Liège (4e en 13.21) et Borlée (2e en 32.81) s'est écrasé dans la dernière ligne droite du 300 mètres, derrière Vanderbemden. Les deux Bruxellois sont toujours en quête de leur minima européen. Sur le plan international, on notera, entre autres, la victoire de la championne du monde américaine du 400 mètres et du relais 4 x 400 mètres, Phyllis Francis, dans 200 mètres en 22.92. Le concours de hauteur, organisé de façon "intimiste", avec le public rassemblé autour du sautoir, a vu la victoire de l'Italienne Elena Vallortigara qui a bondi à 1m91. (Belga)