Meeting IFAM - Camille Laus en confiance pour le relais 4 x 400 mètres à l'Euro de Glasgow

Camille Laus a effectué une rentrée en salle gagnante samedi à l'occasion du meeting international IFAM où elle s'est imposée dans le 400 mètres, avec un nouveau record personnel à l'appui. "J'ai eu de très bonnes sensations et c'est l'essentiel", a expliqué Camille Laus qui disputera dimanche le 400 mètres du meeting indoor de Liévin (France). "Je m'étais dit avant la course qu'un gros chrono dans les 53 secondes serait bien et j'ai couru en 53.20, ce qui est super. Je suis partie vite car une course indoor est tactique." Le plus gros objectif de Laus est le relais 4 x 400 mètres avec l'équipe national des 'Cheetahs'. "Je pense que nous sommes capables de faire un truc de dingue à l'Euro. Il faut nous faire confiance et nous serons toutes en super forme pour la finale à Glasgow. Si je réussis le minimum individuel, ce sera un bonus. Je ne suis pas loin du minimum (52.84). A Liévin dimanche, j'aurai de la concurrence internationale. Je devrai m'accrocher pour aller plus vite et gagner quelques dixièmes de seconde. Si je devais combiner les deux, individuel et relais, à l'Euro, je pense qu'il n'y aurait pas de problème car j'ai pu le faire l'été dernier à Berlin." (Belga)