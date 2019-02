Meeting IFAM - Eline Berings a réussi le minimum européen en salle sur 60 mètres haies

(Belga) Eline Berings a réussi samedi le minima pour les championnats d'Europe d'athlétisme en salle de Glasgow (1er-3 mars) sur 60 mètres haies en courant sa série du meeting IFAM de Gand en 8.07. Le temps limite est fixé à 8.09.

Eline Berings, qui s'était récemment approchée à Dortmund à 1/100e de seconde (8.10) du minimum qualificatif pour Glasgow, a réussi samedi, dès les séries du meeting international IFAM de Gand, à passer sous la limite demandée en courant en 8.07. La championne d'Europe en salle sur 60 mètres haies de 2009 est la 3e athlète belge à avoir réussi le minima européen, après Ismael Debjani (1.500 m) et Robin Hendrix (3.000 m). Les relais 4x400 messieurs et dames sont égalements qualifiés. Thomas Van der Plaetsen et Hanne Maudens doivent encore attendre, mais peuvent espérer, sur base de leurs prestations du week-end dernier aux championnats de Belgique d'épreuves combinées, décrocher leur ticket pour Glasgow. (Belga)