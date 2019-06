Meeting Oordegem - Anne Zagré, Michael Obasuyi et Philip Milanov proches du minimum pour les Mondiaux

(Belga) Les hurdlers Anne Zagré et Michael Obasuyi se sont rapprochés de la limite pour les Mondiaux d'athlétisme à Doha samedi lors du meeting d'Oordegem. Zagré a couvert la distance en 13.12 alors qu'elle a besoin de 12.98 et Obasuyi en 13.54 au lieu de 13.46 pour Doha. Camille Laus a établi un record personnel sur 200 m.

Avec un jet à 63m25 au disque, Philip Milanov n'est pas bien loin de la limite pour les Mondiaux (65m00) mais il est resté loin de son record de Belgique (67m26). Ben Broeders a approché de deux centimètres de son record personnel à la perche (5m60). Le minimum pour Doha est de 5m71. Zagré, qui n'a pas pris un bon départ, a ensuite réussi à revenir dans la course. Il ne lui manque plus grand-chose pour Doha. Par contre, elle était encore loin de son record de Belgique (12:71). Obasuyi, 19 ans, a pulvérisé son record personnel en 110 haies (13:54). Son meilleur chrono était de 13:75. Camille Laus, qui plus tôt dans la journée a déçu sur 400 m (52:78), a battu son record personnel sur 200 m (23.76). (Belga)