Menacé, le ministre de la Justice Van Quickenborne placé sous sécurité renforcée

(Belga) De récentes menaces envers le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, sont actuellement prises très au sérieux et une enquête est en cours, a déclaré le parquet fédéral samedi. Ce dernier a donc décidé de placer l'homme politique sous sécurité renforcée.

Le ministre devra notamment renoncer à certains événements auxquels il devait prendre part ces prochains jours. Dans le cadre de l'enquête, trois personnes ont été privées de liberté aux Pays-Bas dans la nuit de vendredi à samedi, a ajouté le parquet fédéral, qui a demandé leur transfèrement vers la Belgique. Le parquet fédéral "a été informé au cours de la semaine dernière d'une possible menace (pesant) sur la personne du ministre de la Justice, M. Vincent Van Quickenborne. Une enquête a été immédiatement ouverte et confiée à un juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale", a-t-il détaillé. "Les premiers éléments de l'enquête ont rapidement indiqué que cette menace devait être prise au sérieux. Le Centre national de crise a immédiatement pris les mesures nécessaires pour placer le ministre sous sécurité renforcée. Aucun détail ne sera donné sur ces mesures. Vu les circonstances, le ministre de la Justice ne prendra pas part à un certain nombre d'activités prévues pour les prochains jours", a communiqué le parquet. (Belga)