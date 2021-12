Mesures de soutien pour les travailleurs: voici ce qui sera sur la table du Conseil des ministres ce vendredi

Le ministre fédéral des Indépendants et des PME était l’invité de 7h50, au micro de Fabrice Grosfilley sur BEL RTL. David Clarinval a assuré que de nouvelles mesures de soutien aux secteurs durement touchés par la crise sanitaire seront mises sur la table ce vendredi, en conseil des Ministres. "Cela devient urgent", a-t-il estimé.

Certains secteurs ont à nouveau dû fermer leurs portes en raison du regain de l’épidémie. Citons les boîtes de nuit, notamment, mais aussi les plaines de jeux pour enfants. Des secteurs lourdement impactés qui nécessitent des mesures de soutien urgentes. "On a essayé de travailler pour éviter des mesures sectorielles qui pénalisent un secteur plutôt qu’un autre. On a pris des mesures transversales mais aujourd’hui, il faut pouvoir mettre en place des mesures de soutien. Cela devient urgent", a estimé le ministre fédéral des Indépendants et des PME, soulignant que ces secteurs étaient fermés depuis presque 15 jours maintenant.

David Clarinval était l’invité de 7h50 au micro de Fabrice Grosfilley sur BEL RTL. Il a précisé qu’un conseil des Ministres se tenait ce vendredi et que plusieurs mesures de soutien seraient ainsi mises sur la table. "Il faut repartir du parquet mis en place l’année dernière", s’est-il exprimé. On parle notamment du chômage corona, du double droit passerelle pour les secteurs fermés mais aussi d’un simple droit passerelle "quand l’entreprise enregistrement une perte de son chiffre d’affaires de 40% par rapport à 2019", précise le Ministre fédéral des Indépendants et des PME.

"Beaucoup de secteurs voient aujourd’hui leur chiffre d’affaires diminuer car les gens ne viennent plus, ils ont peur ou reportent leurs activités. On voit cela dans l’esthétique, l’Horeca…", note David Clarinval. Face à cette situation intenable pour certains, les partenaires sociaux envisageraient même d’aller un cran plus loin, en proposant le double droit passerelle aux entreprises ayant enregistré une perte de 70% de leur chiffre d’affaires. "Je vais évoquer la question en Kern tout à l’heure", assure-t-il.

D’autres mesures de soutien seront également probablement proposées ce vendredi en conseil des Ministres. David Clarinval cite notamment Frank Vandenbroucke avec des mesures sur l’ONSS pour le secteur événementiel ou encore Peter Van Petegem avec des mesures au niveau fiscal et sur la TVA. La proposition de TVA à 6% est, par exemple, encore en discussion. "Il y aura un paquet total", dit-il. Et d’ajouter : "On veut montrer que, malgré la quatrième vague, l’Etat fédéral reste aux côtés de tous ces indépendants et entreprises durement impactés par cette crise qui n’en finit pas, reconnaissons-le."