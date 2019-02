Métamorphosée, la station Bourse abrite désormais des espaces dédiés aux vélos et à l'art

(Belga) Les directions de la STIB et de Bruxelles Mobilité, le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet, et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, ont inauguré jeudi la station de (pré)métro "Bourse" rénovée de fond en comble. Métamorphosée en tenant compte du réaménagement des boulevards centraux de la capitale, celle-ci abrite désormais un vaste parking à vélos, un point de réparation pour la "petite reine", qui ouvrira en mars, et un espace artistique qui hébergera des expositions temporaires. Elle offre un accès plus aisé aux PMR.

De manière générale, son accessibilité l'éclairage et la sécurité y ont été améliorées sensiblement. Dans l'opération, la lisibilité de ce maillon essentiel de la liaison souterraine -actuellement en prémétro, et d'ici 2024 en métro- qui relie notamment les gares du Midi et du Nord a été améliorée. La station a en effet été rebaptisée en Bourse-Grand-Place, à la demande du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, en raison de sa situation, à moins de 200 mètres de la Grand Place, fort prisée des touristes. Son accessibilité est désormais garantie par les deux grandes entrées principales, en plus des six déjà existantes, et par un grand ascenseur supplémentaire destiné essentiellement aux personnes à mobilité réduite et aux vélos spéciaux. Il permet d'accéder facilement aux niveaux -1 et -2. Le projet accorde également de l'importance au sentiment de sécurité et de confort des voyageurs, des touristes et des cyclistes via l'installation de toilettes publiques et de caméras de surveillance. Une attention particulière est accordée à l'entretien et à la propreté. Le parking vélo, situé au niveau -1 de la station est accessible à tous les cyclistes. Il a une capacité de 194 places en accès libre. Il propose par ailleurs 610 places sécurisées pour les vélos classiques et 18 places sécurisées pour les vélos cargo. Il est facilement accessible via les larges escaliers équipés de goulottes ou via l'ascenseur. L'inauguration a eu lieu en présence des députés de la commission de l'Infrastructure du parlement bruxellois. Des activités à destination du grand public ont été organisées dans l'après-midi en collaboration avec les associations cyclistes et l'Ancienne Belgique qui se charge des animations musicales. En soirée, le nouvel espace artistique "Qartier" ouvrira quant à lui ses portes avec un vernissage. (Belga)