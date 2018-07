Météo - Alternance de nuages et d'éclaircies

(Belga) Le soleil fera son apparition sur la majorité des régions après dissipation de la grisaille matinale, jeudi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des cumulus, voire une averse, se formeront ensuite dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la mer et 26 à 27 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur nord.

En soirée et durant la nuit, le temps restera sec et ensoleillé. Les minima oscilleront entre 11 et 16 degrés. La journée de vendredi se déroulera sous le soleil, malgré quelques nuages dans l'après-midi et un risque d'ondée isolée sur l'extrême sud du pays. Les maxima atteindront 21 ou 22 degrés au littoral, entre 22 et 25 degrés en Ardenne et de 25 à 28 degrés ailleurs. Le vent, de secteur nord à nord-est, sera faible à parfois modéré. Le week-end s'annonce également estival et chaud, le mercure grimpant jusqu'à 26 ou 30 degrés dans le centre. Une averse restera possible localement dans le sud du pays. (Belga)