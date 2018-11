Météo - Temps très nuageux et gris pour commencer la semaine

(Belga) Le temps sera très nuageux et gris lundi avec régulièrement de faibles pluies et bruines. Dans la moitié est du pays, le temps deviendra toutefois plus sec dans le courant de l'après-midi. Les maxima se situeront 3° sur les hauteurs de l'Ardenne et 5° ou 6° en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est.

Lundi soir et dans la nuit, le temps restera maussade avec un peu de bruine, de la brume et éventuellement du brouillard. Les minima seront compris entre 0° et 4°, sous un vent faible sans direction précise. Mardi, la journée sera d'abord maussade. Ensuite, le soleil parviendra à percer localement la couverture nuageuse. La pluie fera toutefois son retour depuis l'ouest en soirée et durant la nuit. Les maxima seront compris entre 3° en Hautes-Fagnes et 6° ou 7° en basse Belgique. De mercredi à vendredi, le temps sera plus doux mais variable avec des périodes de pluie ou d'averses et, jeudi, beaucoup de vent.