Météo - Un début de semaine frisquet et pluvieux

(Belga) La semaine débute sous un ciel très nuageux. Une perturbation, avec de la bruine et de la pluie, va atteindre la côte en matinée et envahira ensuite l'ensemble du pays. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les précipitations pourraient tomber sous forme de neige fondante, annonce l'IRM.

Les maxima seront voisins de 2 ou 3°C en Hautes-Fagnes, de 7°C dans le centre et de 9 ou 10°C à la mer. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest et deviendra ensuite assez fort, principalement sur l'est du pays. A la mer, il deviendra temporairement même très fort lorsqu'il aura viré à l'ouest-sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h. Durant la nuit prochaine, la nébulosité restera abondante avec des périodes de pluie ou de bruine. Les minima, atteints en soirée, varieront de 1°C en Hautes-Fagnes à 10°C à la mer. Le ciel sera généralement très nuageux mardi, avec des périodes de pluie ou de bruine. En cours d'après-midi, le temps pourrait devenir plus sec sur l'ouest du pays avec possibilité de quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 7°C en Hautes-Fagnes et 13 ou 14°C. Une météo froide et humide devrait persister les jours suivants. (Belga)