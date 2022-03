Météo - Un vendredi au soleil

(Belga) Ce vendredi, la journée débutera avec quelques brumes ou bancs de brouillard (givrant) par endroits mais le temps deviendra rapidement ensoleillé partout. Les maxima varieront de 8°C en Hautes­ Fagnes à 14 ou 15°C en plaine, annonce l'IRM.

Le vent faible deviendra modéré, voire parfois assez fort, de secteur nord­ est avec des pointes de 50 km/h. Vendredi soir, le temps sera toujours sec, sous un ciel serein à peu nuageux. Les minima se situeront entre -­2°C dans certaines vallées ardennaises et +4°C sur l'ouest du pays. La journée de samedi sera également ensoleillée, après la dissipation des nuages matinaux. Le temps restera sec avec des maxima de 7 à 10°C en Ardenne et de 11 à 13°C ailleurs. Le vent d'est à nord­ est sera modéré à parfois assez fort à la mer ainsi que dans le sud où les rafales pourront atteindre 55 km/h. Des averses pourraient faire le retour dimanche, surtout sur le sud et l'ouest du pays.