Météo - Une fin de week-end pluvieuse et venteuse

(Belga) Le ciel se couvrira dans toutes les régions ce dimanche, avant l'arrivée de pluies par l'ouest et le sud­-ouest, annonce l'IRM.

Les provinces de l'est profiteront d'un temps sec les premières heures et les précipitations qui suivront ne seront pas très actives. En revanche, sur l'extrême ouest, les pluies seront nettement plus soutenues. En fin de journée, des éclaircies feront leur retour par l'ouest, annonçant un temps plus changeant avec des averses pour la soirée. Les maxima varieront entre 7°C en haute Ardenne et 12°C sur l'ouest du pays. Le vent de secteur sud sera modéré à parfois assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. Durant la nuit, l'atmosphère sera instable avec parfois quelques averses, surtout sur l'ouest du pays où elles pourront être orageuses. Des nuages bas réduiront la visibilité en Ardenne. Les minima se situeront entre 6 et 11°C, d'est en ouest. En première partie de semaine, le ciel sera encore assez nuageux avec parfois un peu de pluie ou une averse. Il fera un peu plus doux. Un temps plus calme et plus ensoleillé s'annonce pour la fin de la semaine. Il fera toujours assez doux avec des maxima proches de 15°C, selon l'IRM. (Belga)