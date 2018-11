Météo - Une nouvelle journée ensoleillée pour terminer le week-end

(Belga) Dimanche matin, les quelques bancs de brouillard localisés et les éventuels champs de nuages bas en Ardenne, se dissiperont pour faire place à une nouvelle journée ensoleillée, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Quelques nuages d'altitude dériveront encore, surtout au littoral. Les températures gagneront quelques degrés, avec des maxima de 10° à 14°, sous un vent faible à parfois modéré de secteur sud-est.

Dimanche soir et dans la nuit, le ciel sera peu à partiellement nuageux avec des minima de 2° à 8°. En début de semaine, le temps restera sec et assez ensoleillé avec des maxima de 16° lundi, et même la possibilité de grimper jusqu'à 19° mardi. (Belga)