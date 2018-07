Métiers en pénurie en Wallonie: la prime de 350 euros accessible dès le 1er septembre

(Belga) L'incitant financier de 350 euros accordé à tout demandeur d'emploi qui réussira une formation dans un métier en pénurie entrera en vigueur le 1er septembre prochain, a annoncé jeudi le ministre de l'Emploi Pierre-Yves Jeholet à l'issue d'une réunion du gouvernement wallon.

Cette mesure est l'une de celles que l'exécutif MR-cdH a adoptée définitivement ce jeudi pour aider à résoudre l'inadéquation entre les compétences requises par les entreprises et celles acquises par les demandeurs d'emploi. Le gouvernement réforme en outre le Plan Formation Insertion (PFI), qui permet aux demandeurs d'emploi d'acquérir des compétences avec un contrat à la clé et aux entreprises de former leurs futurs travailleurs en fonction de leurs besoins. Enfin, il fait entrer immédiatement en vigueur un dispositif nommé "coup de poing pénuries". Cette action vise à agir de manière rapide et ciblée sur des pénuries particulièrement fortes rencontrées par des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Dès qu'une entreprise ou plusieurs entreprises cherchent au minimum huit travailleurs pour la même fonction, elles peuvent introduire une demande au Forem. Celui-ci leur proposera un programme sur mesure: sélection conjointe des candidats et plan de formation flexible. A l'issue de la formation, l'engagement d'au moins 80% des demandeurs d'emploi ayant réussi leur formation est garanti. (Belga)