Meurtre d'Ilse Uyttersprot - Début des funérailles d'Ilse Uyttersprot dans l'intimité à Moorsel

(Belga) Les funérailles de Ilse Uyttersprot, l'ancienne bourgmestre d'Alost, tué par son compagnon la semaine dernière, ont débuté vendredi matin dans l'intimité à Moorsel en Flandre orientale. "La perte de Ilse est irrémédiable", a déclaré l'ancien Premier ministre Yves Leterme (CD&V), qui a pris la parole en premier.

Les funérailles ont débuté vendredi matin à 11h00 dans l'église paroissiale de Moorsel dans l'entité d'Alost dont Ilse Uyttersprot était échevine. Une centaine de personnes seulement avaient pris place dans l'édifice en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus. Les abords de l'église étaient également déserts mais la cérémonie était retransmise sur YouTube. Yves Leterme a été le premier à prendre la parole après le prêtre. "Nous vous exprimons notre profond respect et notre sympathie à l'occasion de la perte de votre mère, de votre fille", a dit l'ancien Premier ministre aux proches de la défunte. "Nous exprimons notre respect et notre gratitude à l'égard d'une ancienne collègue. En mon nom personnel et au nom de collègues, au nom de tant de gens en politique et au gouvernement au-delà des lignes partisanes, qui ont eu la chance de connaître Ilse et de travailler avec elle. La perte de Ilse est irréparable et cela touche la société profondément." (Belga)