Meyrem Almaci prononce un de ses derniers discours au verre du printemps de Groen

(Belga) Les Verts flamands se retrouvaient ce samedi à Vilvorde pour le traditionnel verre de printemps du parti. La présidente sortante, Meyrem Almaci, y a prononcé l'un de ses derniers discours à la tête de Groen. "Equité, solidarité, respect pour les capacités des gens et de la planète", telles sont les valeurs qu'elle veut voir son parti défendre. "Nous choisissons les gens plutôt que le pouvoir, l'espoir plutôt que la haine, la planète plutôt que le profit. Voilà qui nous sommes."

"Ces huit dernières années, j'ai eu l'opportunité en tant que présidente, membre du parti, porte-parole de Jong Groen et comme écologiste convaincue, de rencontrer des milliers de personnes qui font de la politique", a-t-elle déclaré. "Un engagement sincère. Nous partons des valeurs, pas des intérêts." Groen a choisi de mettre les gens au-dessus du pouvoir, s'est targuée Mme Almaci. Elle a appelé les Verts à continuer à se concentrer sur ces sujets: le développement économique sans endommager la planète, une politique environnementale qui met la santé et la nature au centre des préoccupations, la construction d'une société où chacun se sent chez lui. (Belga)