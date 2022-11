Missile tombé en Pologne: Zelensky a-t-il commis une faute en accusant la Russie? La ministre belge de la Défense réagit

Ludivine Dedonder (PS) était l'invitée de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. La ministre de la Défense a été interrogée sur la guerre en Russie. L'entretien s'est notamment attardé sur la réaction de Volodimir Zelensky après la chute d'un missile en Pologne cette semaine. Deux personnes sont décédées. Le président ukrainien a accusé la Russie, alors que l'OTAN et les États-Unis disaient qu'il s'agissait d'un missile ukrainien.

Pascal Vrebos: Le président Zelensky, il a contredit ses alliés occidentaux en disant "non non, c'est un tir russe, j'ai la preuve". Est-ce que c'est une faute et un manque de confiance des alliés, est-ce que c'est grave?

Ludivine Dedonder: Il faut toujours être calme et prudent dans les communications. Il est vrai que la veille, il y avait des centaines de missiles russes envoyés sur l'Ukraine, qui détruisaient les réseaux énergétiques. Il y a dix millions d'Ukrainiens aujourd'hui qui n'ont plus un accès à l'électricité. Mais dans ce cadre-là, l'Ukraine doit se défendre, elle a utilisé des missiles pour se défendre.

Pascal Vrebos: C'est un accident?

Ludivine Dedonder: Ça, il faut pouvoir l'admettre aussi.

Pascal Vrebos: Mais il a commis une faute de communication terrible en contredisant l'OTAN, Biden, etc.

Ludivine Dedonder: Je ne dirais pas ça. Je pense que dans ce qu'il vit à ce moment-là, il a toutes ces attaques, il y a des milliers de morts, c'est insupportable et donc il dit "voilà encore ne attaque supplémentaire".