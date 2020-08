Formation fédérale: Bart De Wever et Paul Magnette veulent mettre un terme à leur mission

Après une rencontre courte et laborieuse avec la famille libérale (MR et Open VLD), les préformateurs Bart De Wever (N-VA) et Paul Magnette (PS) ont décidé de jeter l'éponge, rapportait ce matin Het Laatste Nieuws sur son site internet. Selon nos informations, les préformateurs demanderont lundi au roi de mettre un terme à leur mission. Ils recommandent que les libéraux et les écologistes prennent la main, eux qui ont refusé la note de préformation signée N-VA/PS.

Libéraux et écologistes, les deux possibles choix d'extension du "club des 5" pour le duo de missionnaires royaux, avaient envoyé jeudi aux journalistes un communiqué commun, exprimant leur refus de se voir entraîner dans un jeu d'escalade, les uns contre les autres.

Ils demandaient de la "clarté" sur les partenaires privilégiés par le PS et la N-VA pour construire une éventuelle nouvelle coalition au fédéral. La communication commune n'avait pas vraiment plu, parmi les 5 partis qui se disent prêts à entamer des discussions (PS, sp.a, N-VA, CD&V, cdH).

Réunion pénible

La critique semblait plus directement viser le MR, volontiers accusé par les nationalistes de vouloir garder le poste de Premier ministre. Vendredi matin, les présidents libéraux ont malgré tout été accueillis par les préformateurs. La réunion n'a pas duré plus d'une heure et s'est péniblement déroulée, a-t-on ensuite appris.

Côté libéral, on indique que le duo Magnette - De Wever n'a pas encore fait un choix de coalition privilégiée. La marge de négociation quant au contenu de leur note est également jugée trop faible.

Lundi chez le Roi

On attendait vendredi également une nouvelle rencontre des préformateurs avec les Verts, mais ces derniers ont affirmé en matinée qu'elle était "annulée", n'ayant pas reçu d'invitation formelle des missionnaires royaux.

Lundi, le duo était censé remettre son rapport au Roi. Les préformateurs devraient demander au Roi de confier la suite de la mission aux partis libéraux et verts, toujours selon HLN.