Moins d'enseignants flamands grévistes que prévu

BRUXELLES Quelque 31.158 des 193.638 enseignants flamands, soit 16% d'entre-eux, se sont croisés les bras hier, selon les chiffres provisoires fournis par l'administration de l'enseignement. Le mouvement a été particulièrement bien suivi dans l'enseignement primaire et secondaire avec respectivement 16.500 et 10.470 grévistes. Les chiffres sont encore provisoires car les écoles qui ont gardé portes closes n'ont pas encore remis leurs données à l'administration. Ces chiffres pourtant provisoires sont par ailleurs inférieurs aux estimations fournies par les organisations syndicales. La centrale chrétienne de l'enseignement avait ainsi indiqué que 6 enseignants sur 10 étaient en grève dans l'enseignement maternel et primaire.