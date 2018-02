Moins d'un enfant sur quatre correctement attaché en voiture

(Belga) Moins d'un enfant de moins de 1,35m sur quatre (23%) est correctement attaché et transporté dans un siège adapté à son poids et sa taille, affirme mardi l'institut Vias à la suite de l'observation de plus de 1.000 enfants à travers la Belgique. Pire, 13% des enfants ne sont pas du tout attachés, indique l'ex-IBSR dans cette enquête réalisée tous les trois ans.

Dans le détail, 23% des enfants observés étaient correctement attachés dans un siège adéquat. La moitié (50%) des enfants étaient installés dans un siège conforme mais n'étaient pas correctement attachés. 14% des enfants étaient assis dans un siège non adapté et n'étaient pas correctement attachés et 13% des enfants observés n'étaient pas du tout attachés. La Flandre fait figure de mauvais élève avec seulement 21% des enfants observés correctement attachés, contre 24% en Wallonie et 26% à Bruxelles. Les Belges ne semblent pas conscients du problème: 77% des personnes interrogées à la suite des observations ont en effet affirmé qu'ils attachaient correctement leur enfant dans un siège conforme. Les grands-parents sont les plus attentifs à la problématique puisqu'aucun enfant transporté par ceux-ci n'a été observé non attaché. L'institut Vias relève par ailleurs un plus grand pourcentage d'utilisation inappropriée des sièges-autos sur le siège arrière central. Les dispositifs de retenue pour enfants réduisent le risque de blessures mortelles de 70% pour les bébés de moins de 1 an et de 55% pour les enfants de 1 à 4 ans, insiste Vias. (Belga)