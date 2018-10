Molenbeek: la liste PS-sp.a emmenée par C. Moureaux l'a emporté sur celle de F. Schepmans

(Belga) La liste PS-sp.a, emmenée par Catherine Moureaux, l'a emporté dimanche lors du scrutin dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean, obtenant 31,3% des voix (+2,2%) et décrochant 17 sièges. Elle a ainsi pris le dessus sur la Liste de la Bourgmestre libérale Françoise Schepmans (23,4% - 13 sièges).

Le PTB enregistre une progression sensible (13,6%, en progrès d'un peu plus de 9%). Ecolo Samen (8,2%), cdH-CD&V+ (8,4%), et la N-VA (3,2%) sont en léger recul. DéFI (4,8%) est resté stable par rapport à 2012. (Belga)