Monceau-sur-Sambre: 8.000 ballots en feu dans un champ

(Belga) Un incendie s'est déclaré dans une réserve de foin, mardi soir, à Monceau-sur-Sambre (Charleroi). Près de 8.000 ballots sont en feu, ce qui a nécessité l'intervention de plusieurs corps de pompiers.

Le brasier a pris pour une raison inconnue dans une réserve de ballots, dans un champs bordant la rue de Trazegnies à Monceau-sur-Sambre, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Vu l'ampleur du brasier, les casernes de Charleroi et de Jumet sont intervenues sur place et ont reçu des renforts en citernes de Thuin et de Beaumont. (Belga)