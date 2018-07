Mondial 2018 - Les services consulaires belges n'ont dû intervenir que pour de "petits problèmes"

(Belga) Les services consulaires en Russie n'ont été confrontés à aucun incident majeur impliquant des supporters belges depuis le début de la Coupe du monde de football, a indiqué jeudi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, à la veille de la prochaine rencontre des Diables Rouges.

Ces derniers défieront vendredi soir le Brésil à Kazan, une ville située à quelque 800 kilomètres à l'est de Moscou. A l'approche de ce match auquel il assistera dans le stade, M. Reynders a dressé un bilan très positif de l'activité des services consulaires déployés dans le cadre du Mondial. La Belgique a dépêché trois consuls professionnels en Russie, deux depuis Moscou et Saint-Petersburg et un depuis Bruxelles pour résoudre les problèmes rencontrés par ses ressortissants. Jusqu'à présent, ces "flying consuls" et leur équipe mobile n'ont eu à traiter que des problèmes "modestes", tels que des pertes de cartes de migrations, de passeports ou encore d'un portefeuille, a expliqué le ministre, précisant qu'aucun Belge n'avait fait l'objet d'une arrestation. Outre le bilan positif pour les services consulaires, M. Reynders a souligné le bon déroulement général de la Coupe du monde en Russie. "On s'attendait à des incidents avec des hooligans mais ce n'est pas le cas. Le système de sécurité mis en place par les Russes est strict mais fluide, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du stade", a-t-il ajouté. (Belga)