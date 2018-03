Mondiaux d'athlétisme en salle - Doublé ivoirien sur 60m dames avec la victoire d'Ahouré devant Ta Lou

(Belga) Les athlètes ivoiriennes ont réussi un doublé sur 60m dames, vendredi, aux Mondiaux d'athlétisme en salle de Birmingham. Murielle Ahouré est la nouvelle championne du monde. Elle a devancé en 6.97 sa compatriote Marie-Josée Ta Lou (7.05). La Suissesse Mujinga Kambundji a décroché le bronze (7.05).

La Jamäicaine Elaine Thompson a échoué au pied du podium (7.08). La Néerlandaise Dafne Schippers est cinquième (7.10). En 2016, à Portland, l'Américaine Barbara Pierre, absente à Birmingham, avait été titrée devant Schippers et Thompson. Ahouré, 30 ans, était jusqu'ici abonnée aux deuxièmes places: elle avait pris l'argent aux Mondiaux indoor d'Istanbul en 2012 et de Sopot en 2014 mais aussi aux championnats du monde en plein air de Moscou 2013, sur 100m et 200m. C'est la première médaille d'or de l'histoire de la Côte d'Ivoire dans la compétition. (Belga)