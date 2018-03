Mondiaux d'athlétisme en salle - Eline Berings en quête d'une 5e demi-finale mondiale en salle

(Belga) Eline Berings est la première Belge à entrer en compétition aux Mondiaux d'athlétisme en salle de Birmingham (Angleterre) vendredi. La Gantoise est engagée sur 60m haies, où elle visera une cinquième demi-finale en autant de participations.

Berings retrouve l'Arena de Birmingham, une piste qui lui rappelle de bons souvenirs. C'est dans cette salle qu'elle a disputé sa première finale internationale, lors de l'Euro 2007. Elle s'était classée 8e. Deux ans plus tard, Berings devenait championne d'Europe en salle à Turin. Aux championnats du monde indoor, Berings est restée très constante: demi-finale en 2008 à Valence, en 2010 à Doha et en 2014 à Sopot et même finale en 2012 à Istanbul, terminée en 5e position. Cette année encore, elle a l'ambition de s'extraire des séries. "Une finale sera difficile. Mais entre le top-6 et le top-14 de la saison, c'est très serré. Mon objectif, c'est une place dans le top-12", a-t-elle résumé à son arrivée à Birmingham. L'objectif semble réaliste. La sprinteuse gantoise dispose du 14e chrono d'entrée, 8.05, réussi à Gand le 10 février. Elle disputera la deuxième série à 19h13 heure belge (une heure plus tôt en Grande-Bretagne). Berings est la troisième athlète la plus rapide de sa série en 2018, derrière l'Américaine Christina Manning (7.73), l'une des favorites, et la Norvégienne Isabelle Pedersen (7.93). Les quatre premières des cinq séries et les quatre meilleurs chronos parmi les autres engagées avancent en demi-finales, programmées samedi. "J'ai couru de manière très constante cette année. J'ai la fraicheur nécessaire et je me sens forte. Et dans un grand championnat, tout le monde part de zéro...", a indiqué Berings. (Belga)