Mondiaux d'athlétisme en salle - Le Cubain Echevarria titré au saut en longueur

(Belga) Le Cubain Juan Miguel Echevarria est devenu champion du monde du saut en longueur indoor, vendredi, à Birmingham, au terme d'un concours très disputé. Les trois premiers ne sont séparés que de 4 centimètres. Echevarria s'est imposé grâce à un cinquième saut à 8m46. Le Sud-Africain Luvo Manyonga a pris l'argent (8m44). Le tenant du titre, l'Américain Marquis Dendy, a dû se contenter du bronze (8m42).

Echevarria était en tête après les deux premiers bonds (8m19 et 8m28). Manyonga a pris la tête après des troisième et quatrième sauts 8m33 et 8m44. Echevarria a repris la tête au cinquième saut pour deux petits centimètres (8m46). La dernière tentative de Manyonga n'était pas valide, Echevarria, 19 ans, pouvait fêter son premier titre international. (Belga)