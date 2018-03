Mondiaux d'athlétisme en salle - Renaud Lavillenie conserve son titre au saut à la perche

(Belga) Le Français Renaud Lavillenie a conservé son titre de champion du monde de saut à la perche en salle, dimanche à Birmingham, en Grande-Bretagne. Il a remporté le concours des Mondiaux indoor 2018 avec un saut à 5m90. L'Américain Sam Kendricks (5m85) et le Polonais Piotr Lisek (5m85) montent sur ls 2e et 3e marches du podium.

C'est la 11e médaille d'or pour Renaud Lavillenie, qui s'est offert un 3e titre mondial en salle après Istanbul en 2012 et Portland en 2016. Le recordman du monde en salle (6m16) a aussi été champion olympique en 2012 à Londres, trois fois champion d'Europe en plein air et quatre fois champion d'Europe en salle. Il n'est par contre jamais parvenu à décrocher la médaille d'or aux Mondiaux en plein air, où il a décroché une médaille d'argent en 2013 et trois médailles de bronze (2009, 2011 et 2015). (Belga)