Mondiaux d'athlétisme en salle - Troisième demi-finale, avec Sharika Nelvis, et couloir 1 pour Berings samedi

(Belga) Eline Berings disputera samedi la troisième et dernière demi-finale du 60m haies aux Mondiaux d'athlétisme en salle de Birmingham. La Gantoise s'élancera du couloir 1.

Berings aura face à elle l'Américaine Sharika Nelvis, détentrice du meilleur chrono de l'année (7.70, à seulement deux centièmes du record du monde de Susanna Kallur), la Finlandaise Reetta Hurske, la Norvégienne Isabelle Pedersen, l'Autrichienne Stephanie Bendrat, la Néerlandaise Nadine Visser, la Polonaise Karolina Koleczek et la Croate Andrea Ivancevic. Outre Nelvis, Visser (7.91), Pedersen (7.93) et Bendrat (8.02) ont été plus rapides que Berings cette saison (8.05). Berings s'est qualifiée en terminant quatrième de sa série en 8.20, le 23e chrono des demi-finalistes. La plus rapide des séries a été l'Américaine Kendra Harrisson (7.77). Les deux premières de chaque série et les deux meilleurs chronos parmi les athlètes restantes se hissent en finale. Les demi-finales débuteront à 19h05 heure belge. Celle de Berings est programmée à 19h19. La finale se disputera quelques heures plus tard, à 21h55. (Belga)