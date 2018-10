Mondiaux de gym artistique - L'équipe masculine belge, 19e avec 236.644 points, qualifiée pour Stuttgart

(Belga) La Belgique a terminé à la 15e place, sur les 29 équipes, et s'est qualifiée pour les Mondiaux 2019 à Stuttgart grâce à sa note de 236.644 points obtenue lors des qualifications du concours par équipes masculines des championnats du monde de gymnastique artistique, vendredi matin à Doha au Qatar. La formation était composée de Maxime Gentges, Luka van den Keybus, Jonathan Vrolix, Noah Kuavita, Dennis Goossens. La Russie, lauréate avec 258.402 points, ainsi que la Chine, 2e (257.836), et le Japon, 3e (253.312), sont d'ores et déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Le concours permettait aux équipes de présenter cinq gymnastes dont quatre effectuaient chacun des six agrès. Les trois meilleurs scores étaient retenus. Les Belges, qui évoluaient dans la 2e subdivision, ont débuté par le saut de cheval. Jonathan Vrolix (13.866) s'y est montré le meilleur de nos représentants qui ont totalisé 41.266 points. Noah Kuavita (13.700) a signé la meilleure prestation belge aux barres parallèles qui ont rapporté 40.558 points. Luka van den Keybus (12.833) a été le leader à la barre fixe qui s'est révélée compliquée après les chutes de Maxime Gentges et Kuavita. Elle a permis d'ajouter 37.499 points. Le sol a rapporté 41.765 points dont 14.066 amenés par Vrolix. Gentges (12.658) a confirmé sa prédilection pour le cheval d'arçons où la Belgique a souffert en raison de plusieurs chutes d'où un total de 34.724 points. Enfin, Dennis Goossens (14.533), qui n'a effectué que l'exercice des anneaux, a offert 40.882 points grâce à sa 9e place et est passé tout près de la finale à cet agrès, où il sera premier réserviste. Au niveau individuel, Vrolix s'est montré le plus régulier (78.830), devant Gentges (78.082) et Kuavita (76.599), les trois seuls gymnastes belges à avoir participé à tous les agrès. Outre le top 3, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, le Brésil, les Pays-Bas et la Suisse sont également qualifiés pour la finale par équipe, qui aura lieu lundi. Samedi, l'équipe féminine entrera en lice et débutera dans la première subdivision, aux alentours de 8h (heures belges).