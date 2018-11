Mondiaux de gymnastique - Nina Derwael dispute la 1re de ses trois finales avec une médaille dans le viseur

(Belga) Nina Derwael et Axelle Klinckaert disputeront ce jeudi (14h00) à Doha la finale du concours général des Mondiaux de gymnastique artistique. Ce sera la première des trois finales que disputera Derwael. La gymnaste du TK Sta Paraat Hasselt s'est également qualifiée aux barres asymétriques, où elle est double championne d'Europe, et à la poutre, dont les finales sont programmées respectivement vendredi et samedi.

Jeudi, Nina Derwael tentera de décrocher une cinquième médaille dans un grand championnat international, après ses deux titres européens aux barres asymétriques, le bronze à cet agrès aux Mondiaux 2017 à Montréal et l'argent à la poutre à l'Euro de Glasgow cet été. En qualifications, la Limbourgeoise, 18 ans, a totalisé 55,564 points, soit le quatrième score. Elle peut donc rêver d'un nouveau podium. D'autant que la troisième, la Japonaise Mai Murakami a obtenu à peine un dixième de plus (55,632). L'Américaine Simone Biles, championne olympique et grande favorite, avait dominé les qualifications (60,965) devant sa compatriote Morgan Hurd (56,465). Une autre gymnaste belge sera engagée jeudi: Axelle Klinckaert (GymMax). Avec un total de 52,074 points, elle avait réalisé le 27e score des qualifications, mais elle a bénéficié de la règle de deux gymnastes par pays au maximum qualifiées pour pouvoir disputer la finale. (Belga)