Mondiaux de paracyclisme sur route - Jean-François Deberg sacré en classe H3, une première pour la Belgique depuis 2011

(Belga) Jean-François Deberg s'est imposé lors de la course en ligne en classe H3 (handbike), longue de 68 kilomètres, samedi aux Mondiaux de paracyclisme sur route, à Maniago en Italie. La Belgique n'était plus montée sur les podiums des Mondiaux depuis 2011 ! "C'est une énorme surprise, je ne réalise pas encore", déclarait-il après avoir reçu sa médaille.

Dixième de son contre-la-montre jeudi, Jean-François Deberg, déçu, avait prévenu: "la course de samedi sera une toute autre course". Resté dans le groupe de tête pendant toute la course, il est parvenu à distancer ces concurrents au sprint dans les derniers hectomètres et a passé la ligne d'arrivée en tête. "C'est une énorme surprise, je ne réalise toujours pas. Les premiers tours ont été très rapides. Je suis parti assez vite histoire d'écrémer un maximum", a expliqué le Belge de 36 ans et médaillé de bronze aux JO Paralympiques de Rio en 2016. "J'avais l'ambition d'être champion du monde, je l'avais déjà dit l'année passée. Je savais que j'avais le potentiel. Je vais maintenant avoir l'honneur de porter ce beau maillot de champion du monde pendant un an." Plus tôt dans la journée samedi, les handbikers Christophe Hindricq (classe H2) et Maxime Hordies (classe H1). Hindricq a décroché la quatrième place, Maxime Hordies la sixième place. En classe T2 (tricycle), la Belgique pouvait également compter sur Tim Celen et Raphaël Blaise lors de la course en ligne.Tim Celen n'est pas parvenu à finir la course, encore trop gêné par une blessure au genou. Raphaël Blaise a fini septième. Les dernières médailles des Belges en Championnats du monde dataient de 2011. Cette année-là, à Roksilde au Dannemark, Wim Decleir avait pris l'argent lors de la course en ligne en handbike, et Kris Bosmans avait été champion du monde (vélo). Dimanche, les cyclistes et les tandems disputeront leurs courses en ligne. (Belga)