Mondiaux de patinage de vitesse - Bart Swings a pris du plaisir à patiner samedi

(Belga) Bart Swings a pris du plaisir lors de la première journée des championnats du monde toutes distances de patinage de vitesse samedi à Amsterdam, Pays-Bas. Le Louvaniste occupait la 5e place à l'issue du 500m et du 5.000m, dans les plans pour une bonne performance. "J'ai bien patiné, c'était chouette, je me suis bien amusé", a commenté le médaillé d'argent olympique, 5e au classement général avant les deux dernières épreuves dimanche.

"Ce 5.000m était dur, c'était assez difficile", a confié Bart Swings. Les circonstances étaient naturellement très particulières. Avec un public comme ça (23.000 spectateurs au stade Olympique, ndlr), et la pluie, ce n'était pas simple. Il a fallu adapter son patinage. Je n'ai pas tellement d'expérience de ce genre de conditions". Bart Swings a pris la 7e place du 5.000m à six secondes du Norvégien Pedersen, vainqueur de l'épreuve, ce que le Louvaniste considérait comme logique. Dimanche, le 1.500m et le 10.000m sont au programme. "Je veux patiner deux belles courses. Demain, il y aura beaucoup de Belges. Et le 10km est souvent très chaude, même si c'est aussi très dur. Il faut bien doser son effort. Je trouve chouette de patiner le soir. En patinage à roulettes, on est aussi souvent en piste après 22h00, même s'il y a alors moins de monde." (Belga)