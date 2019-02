Mondiaux de ski nordique - L'Allemand Markus Eisenbichler en or au grand tremplin

(Belga) L'Allemand Markus Eisenbichler est devenu champion du monde de saut à ski au grand tremplin à 27 ans, samedi à Seefeld, en Autriche. Avec deux sauts à 131,5m et 135,5m, il a récolté un total de 279,4 points, qui lui permet de devancer de 12,1 points son compatriote Karl Geiger (131 et 130,5 mètres). Le Suisse Killian Peier (131 et 129,5 mètres) est troisième avec 266,1 points.

Il s'agit de la première grande victoire d'Eisenbichler, seulement 9e de la Coupe du monde. Il était par contre deuxième de la Tournée des Quatre Tremplins derrière le Japonais Ryoyu Kobayashi, grand favori samedi, mais seulement quatrième avec 262 points. Le Polonais Kamil Stoch, champion olympique à Sotchi en 2014, et à Pyeongchang en 2018, est cinquième avec 259,4 points, et l'Autrichien Stefan Kraft qui était le tenant du titre, sixième avec 256,1 points. L'épreuve sur le tremplin normal se dispute vendredi. Kraft l'avait emportée à Lahti, en Finlande, il y a deux ans. Eisenbichler était troisième.