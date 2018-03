Mondiaux semi-marathon - Koen Naert prend la 22e place des Mondiaux à Valence grâce à un nouveau record personnel

(Belga) Koen Naert, seul Belge engagé aux Mondiaux de semi-marathon, samedi, à Valence, a terminé à la 22e place avec un temps de 1h01:42, améliorant largement son meilleur temps personnel. Le titre est revenu au favori, le Kényan Geoffrey Kamworor (1h00:02).

Le Roularien de 28 ans avait pour objectif d'améliorer son record personnel, à savoir 1h03:29, réalisé en septembre 2017 à South Shields. Longtemps au contact des meilleurs, Naert y est largement parvenu, courant 1:47 plus rapidement qu'en Angleterre. Kamworor, désormais triple champion du monde du semi-marathon, a devancé l'athlète du Bahreïn Abraham Cheroben (1h00:22) et l'Érythréen Aron Kifle (1h00:31). Chez les dames, le titre est revenu à l'Éthiopienne Netsanet Kebede (1h06:11). Elle a devancé, grâce à un nouveau record du monde dans compétition exclusivement féminine, les Kényanes Joyciline Jepkosgei (1h06:54) et Pauline Kamulu (1h06:56). (Belga)