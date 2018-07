Mondiaux U20 - "J'espère que la Belgique sera fière", confie Sacoor après son exploit

(Belga) Jonathan Sacoor a été sacré champion du monde U20 vendredi sur 400 mètres, dans la ville finlandaise de Tampere. Le poulain de Jacques Borlée n'en croyait pas ses yeux et ses jambes. Jamais auparavant un Belge n'avait décroché un titre mondial chez les moins de 20 ans.

"Incroyable. Cela fait tellement du bien. Quelle aventure", a réagi Sacoor après la course dans des propos recueillis par Belga. Au cours des 100 derniers mètres, l'athlète de Beersel est passé de la troisième à la première place. "Où est-ce que j'ai puisé cette force dans la dernière ligne droite? Si je le savais ... Je ne parviens pas à me souvenir de la moitié de ma course. Quand la ligne d'arrivée s'est rapprochée, j'ai commencé à rêver de ce qui était possible et j'ai oublié toute la douleur." Sacoor affichait un sourire jusqu'aux oreilles après la course. Il a amélioré son propre record de Belgique U20 qui datait seulement de la veille. Il est passé de 45.72 à 45.03. "Je ne peux pas m'arrêter de rire, même si je ne suis pas fatigué. Je ne peux pas le croire. Hier encore, j'affirmais que le Jamaïcain Taylor, qui a déjà couru sous les 45 secondes cette saison, était imbattable. Aujourd'hui, j'ai apparement prouvé le contraire. J'espère que la Belgique en sera fière maintenant. Je vais essayer de redonner la même chose dans le 4x400 mètres dans les prochains jours." (Belga)