Mons se positionne comme destination vacances pour l'été

(Belga) Le projet "Destination Mons" reviendra du 1er juillet au 31 août pour une seconde édition, qui fera flotter comme un air de vacances sur la cité du Doudou. Détente, balades, gastronomie et art dans la ville sont au programme.

La ville de Mons proposera cet été une foule d'activités en centre-ville et dans les villages du Grand Mons. Le programme estival, adapté pour respecter les mesures sanitaires, pourra être apprécié par les citoyens qui n'avaient pas prévu de partir en vacances et les nombreux autres qui ont dû annuler leurs réservations en raison de la crise sanitaire. La première édition de "Destination Mons" en 2019 avait attiré quelque 100.000 visiteurs en centre-ville. Le programme estival comprendra des balades à pied ou à vélo et des visites guidées pour découvrir le patrimoine et les rues commerçantes. L'été montois se passera aussi dans les musées et proposera aux touristes de visiter trois expositions: "Legacy de Yann Arthus-Bertrand" dans le Parc du Beffroi et à la salle Saint-Georges, "L'école de Mons" au BAM et "La Belgique dans tous ses états" au Mundaneum. Des événements ponctuels et déambulatoires, théâtre, danse, musique, cinéma en plein air, balades artistiques seront également proposés en centre-ville et dans les villages. Plus d'infos sur www.visitmons.be. (Belga)