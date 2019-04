Monténégro: de la drogue saisie sur un navire militaire

(Belga) Des dizaines de kilogrammes de drogue ont été saisis vendredi sur un navire de la Marine nationale du Monténégro, a annoncé le gouvernement, la presse locale précisant qu'il s'agissait de cocaïne.

À la suite d'informations des services de renseignements militaires sur "de possibles activités criminelles, la police militaire a inspecté et fouillé" le Jadran, "et découvert des dizaines de kilogrammes d'une substance suspectée d'être psychoactive", a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué. Selon le quotidien indépendant Vijesti, il s'agirait de 50 kilogrammes de cocaïne. Le ministère n'a pas précisé si des arrestations avaient été réalisées. Le navire Jadran était censé appareiller vendredi pour une croisière de formation d'élèves de l'école supérieure maritime de Kotor, ville sur la côte adriatique. Petit Etat des Balkans en bord d'Adriatique, le Monténégro est un point de transit du trafic de drogue et est considéré comme en proie à un problème de criminalité organisée. (Belga)