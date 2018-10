Muriel Gerkens reçoit l'ovation de ses pairs

(Belga) Muriel Gerkens (Ecolo) a reçu mercredi une ovation debout de ses pairs à l'occasion de la séance plénière. La députée a fait ses adieux à l'assemblée après quasiment 20 ans de mandat. Le président de la Chambre, Siegfried Bracke, lui a adressé de chaleureux remerciements pour le travail mené durant ces années.

Mme Gerkens quittera la Chambre pour occuper la tête de liste Ecolo dans le district de Visé lors des prochaines élections provinciales. Elle laissera la place à Sarah Schlitz, conseillère communale à Liège, une candidature à la province interdisant en Wallonie l'exercice d'un mandat parlementaire. Présidente de la commission de la Santé, spécialiste des matières sociales, de santé et d'égalité entre homme et femmes, Mme Gerkens a plaidé dans sa dernière question d'actualité pour le lancement d'assises des droits des femmes, objet d'une proposition de résolution discutée il y a quelques semaines. A ses yeux, il importe de trouver de nouvelles formes de débat parlementaire et de discussion avec la société civile. "Le vrai débat parlementaire, l'échange entre nous, a presque disparu", a-t-elle regretté. (Belga)