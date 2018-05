Nafi Thiam commence bien la saison mais voit son club du RFC Liège être relégué

(Belga) L'Excelsior Bruxelles a remporté l'interclub d'athlétisme samedi à Saint-Mard chez les dames. Quelques athlètes du top entraient pour la première fois de la saison en compétition. Nafi Thiam a terminé deuxième au lancer du poids et troisième au 100 mètres haies. Le RFC Liège, le club de Thiam, est relégué en D1 régionale.

Eline Berings fut la plus performante sur 100m en 13.26. Anne Zagré était handicapée par une blessure et ne participait pas à la course tandis que Nafi Thiam a terminé troisième en 13.77. Le championne olympique de l'heptathlon, pour qui l'interclub est la seule préparation avant le prestigieux heptathlon de Götzis fin mai, a également participé au lancer du poids. Elle y a obtenu une deuxième place avec 14m54. L'Excelsior Bruxelles a obtenu le titre à une petite unité d'avance sur le club du Brabant Wallon (CABW). Liège, pour sa part, ne pouvait pas échapper à la relégation malgré la présence de Thiam. (Belga)